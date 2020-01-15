В Петербурге на заводе погрузчик отрезал рабочему ногу

В Санкт-Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения погрузчик отрезал часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации.
В больнице у пациента медики диагностировали также многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет ИА "Невские новости".
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