В Новосибирской области мужчина с маленькой дочерью погибли в страшном пожаре

В городе Барабинск Новосибирской области в одном из жилых домов произошел пожар. ЧП унесло жизни двоих человек – мужчины и его малолетней дочери.
Чтобы полностью справиться с огнем, 12 спасателям потребовалось более двух часов, пишет сайт VSE42.RU. По факту случившегося следственные органы организовали проверку.
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