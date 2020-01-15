Россиянка родила "лишнего" ребенка и подарила его знакомым

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении россиянки, которую подозревают в продаже собственного сына. Уточняется, что женщина подарила новорожденного знакомой паре.
Чтобы официально оформить права новых родителей на ребенка, в свидетельство о рождении были внесены неверные сведения. В течение десяти лет мальчик рос без своей биологической матери, пишет сайт "Комсомольская правда". Позже выяснилось, что у женщины есть еще четверо несовершеннолетних детей. На допросе злоумышленница заявила, что пятый ребенок был лишним, и его она бы не потянула. Теперь россиянка рискует остаться без остальных своих наследников, если будут найдены нарушения или какие-либо другие факторы, влияющие на жизнь несовершеннолетних.
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