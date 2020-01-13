В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку

Транспортный вертолет Ми-26 вынужденно приземлился в Красноярском крае. По данным телеграм-канала "Говорит Москва", на борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал. Пострадавших нет. Причиной ЧП называют перегрев подшипника трансмиссии. Другие подробности инцидента не приводятся.
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