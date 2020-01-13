В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей. По крайней мере, так сообщили в МВД.
По данным телеграм-канала Baza, в службу спасения позвонил неизвестный и заявил о пропаже девочки-подростка и ее маленького брата в парке "Соловьиная роща". Пока спасатели и добровольцы прочесывали район, где могли потеряться дети, в МВД проверяли сведения о них.
Оказалось, что детей с такими данными не существует. Теперь оперативники пытаются понять, кто и зачем звонил по номеру 112.
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