Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений

СК удалось выяснить причину жестокого убийства семнадцатилетней школьницы из Архангельска. 29 июня 2019 года две обвиняемые молодые девушки избили и задушили пакетом бывшую одноклассницу. Старшеклассницы признались, что никакого повода к расправе у них не было, им просто захотелось “новых ощущений”
Следователи завершили расследование уголовного дела и передали в его в суд, пишет телеканал "360". Старшеклассниц будут судить по статье “убийство, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору из хулиганских побуждений” – им грозит до 15 лет лишения свободы.
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