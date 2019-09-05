"Все разбито и уничтожено": подробности о состоянии Крымского моста после атаки

Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.



На днях в Twitter появилась запись пользователь с ником Станция Крым, где утверждалось, что переправа продолжает проседать. Русскоязычные комментаторы предположили, что автор опуса живет на Украине.



"У них это прям национальная забава: у самих все разбито и уничтожено, зато у русских надо выискивать малейшие косяки", - написал блогер Константин Симонов.

Пользователь развеял слухи о проблемах с Крымским мостом. "Все отлично, стоит и горя не знает", – подчеркнул комментатор.

На теме "проседания" переправы украинцы спекулировали еще в прошлом году. В ноябре министерство по делам оккупированных территорий объявило, что переправа уходит под воду. Такой вывод тамошние "эксперты" сделали, по их признанию, на основе спутниковых снимков. Как с помощью фотографий из космоса можно определить проседание Крымского моста с точностью до миллиметра, украинцы предпочли не объяснять.

Какой-то чудик с ником "Станция Крым" написал, что Крымский мост проседает. Наверняка какой-то хохол. У них это прям национальная забава: у самих все разбито и уничтожено, зато у русских надо выискивать малейшие косяки. С мостом все отлично, стоит и горя не знает :) pic.twitter.com/fFCRGLDxry — Константин Симонов (@ich_Mitra) September 5, 2019

А пока в Незалежной соревнуются в сочинении глупых баек про Крымский мост, на переправе кипят работы. Строители разбирают технологический мост в Керченском проливе. Сообщалось, что водолазы начали демонтаж временных конструкций, при помощи которых бетонировались опоры переправы и вбивались сваи.

Это свидетельствует о скором окончании строительства Крымского моста. Последняя его часть, железнодорожная, должна вступить в строй к концу текущего года. Информацию подтвердили в Минтрансе России.

Поезда по Крымскому мосту соединят полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Также составы будут следовать в Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воркуту.