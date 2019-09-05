"Все разбито и уничтожено": подробности о состоянии Крымского моста после атаки

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Топ новостей

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Четверг 5 сентября
Лента новостей
15:23
"Трусость и страх": Поклонская поделилась возмущением
14:55
Выпивал и шел бить полицейских: Корчевникову рассказали о личной драме Шукшина
14:53
На станции метро "Царицыно" женщина упала на рельсы
14:47
Собчак нелепо оправдалась за скандальные слова о Крыме
14:22
Представитель Бузовой о покупке шикарной виллы
14:11
Porsche Cayenne Coupe начал жаркую войну за кошельки россиян
14:01
Газманов на всю страну показал свои красные яблочки
14:00
Выдуманный язык: украинцы получили удар в спину от ближайшего союзника
13:44
Кукарекать можно: суд "дал волю" французскому петуху (видео)
13:44
Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден
13:36
Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:26
Назван необычный формат встречи Путина и Зеленского
13:24
Психанувшая Наташа Королева откровенно об измене спустя 16 лет брака
13:19
50-летняя Варум в костюме для секс-игр возбудила россиян
13:18
Россияне боятся тратить деньги на еду
13:18
Сколько Зеленский получил после победы на выборах президента Украины
13:16
Автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон умер страшной смертью
13:09
Бывший министр Абызов стал фигурантом третьего дела
12:40
Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
12:33
Путин сделал срочное заявление об обмене заключенными с Украиной
12:24
Богомолов прикрыл лицом интимное место голой Собчак
12:21
"Папа так и не признал мальчика": как живется сыну Барановской
12:14
Роскошная Лобода потрясла ягодицами перед продюсером (видео)
11:58
Наглеца Лукашенко уличили в предательстве Путина
11:49
Жена датского миллионера жестоко избила украинца (видео)
11:45
Кудрявцевой пришлось смотреть на показавшую трусы известную артистку
11:42
"Не умереть бы!": звезда "Кадетства" рассказала о результатах проверки на рак
11:20
Названы опасные симптомы переутомления у школьников
11:05
Сраженного инсультом Валентина Гафта парализовало
10:48
"Он раб": трясущегося от страха Зеленского разоблачили
10:45
"Рискует умереть от рака": увядающей Бледанс вынесли приговор
10:32
"Ущербное воровство": Медведеву с Загитовой столкнули лбами
10:31
Народ молится за сына Булановой после несчастья
10:31
После лечения в ростовской больнице мальчику отняли руку
10:06
"Я свое уже отголосил": Билан заявил о завершении работы
09:53
"Папа с дочкой": неожиданное фото Брежневой с мужем
09:42
Почему Пресняков расстался с женой
09:31
Сексуальная Нюша в мини-шортах переполошила народ
08:50
"Психанула": сдавшая Королева сорвалась после поминок
08:44
"Это не твое!": дочь Алсу растоптали за ее творчество (видео)
08:40
Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле "Виагры"
08:17
Старшеклассникам и студентам помогут выбрать профессию на Всероссийском форуме
07:43
"Бывший Бузеныш": похваставшемуся семейным счастьем Тарасову крепко вмазали
06:25
Сенсация: Зеленского обвинили в убийстве
04:19
Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над сыном
02:17
Холеную Асмус заподозрили в пластике из-за снимка с сестрой
00:14
"Бедный ребенок": вид дочери Началовой поставил на уши россиян
21:48
Почему Волочкова прячет любовника от посторонних глаз
21:47
Только выспался: принц Гарри измучен заботами о первенце
21:06
Исаева раскрыла подробности состояния дочери Началовой
21:01
ГУУ и "Билайн" открыли Лабораторию цифрового маркетинга
20:54
Убитая горем мать облачилась в одежду умершего Децла
20:51
В Ижевске насмерть сбили пенсионерку
20:29
Муж Гагариной скомпрометировал себя ношеными трусами Бузовой
20:20
Обнародовано сенсационное заявление о второй беременности Собчак
20:20
Школьный автобус попал в серьезную аварию под Москвой
20:07
"Вы мне клип сорвали!": вооруженные люди в масках окружили Киркорова
19:53
Лавров назвал главного противника России
19:52
Милонов заподозрил митинговавших на Первомае в употреблении запрещенных веществ
19:48
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД
19:07
Мария Погребняк и ее муж сменили имидж
18:55
В Башкирии водитель иномарки вылетел в кювет
18:54
"Я невменяемый": Шепелев сделал откровенное признание
18:30
"Что ты делаешь?": известная певица привела на шоу Шепелева мужа и любовника
18:18
Раскрыт хитрый план уходящего в отставку Лукашенко
18:00
В Москве женщину госпитализировали из-за храпа мужа
17:49
"Пена осядет": Виторган утешил оплеванную Собчак
17:23
Малахов в шоке: тесть и теща оправдывают расстрелявшего жену депутата
17:10
Раскрыты главные причины развития рака
17:02
Убожество: Мединский вынес вердикт взрослым любителям комиксов
16:47
Сексуальных моделей выгнали с главного подиума мира
16:34
Сын шокировал Лукашенко рассказом о покупке наркотиков (видео)
16:25
Над неудачником Порошенко жестко поиздевались
16:23
В Москве у молодого парня вырвали кроссовки за 300 тысяч
16:05
"Я тебя размозжу, растопчу": Шукшина и Алибасов сцепились прямо в эфире
15:54
Швырнули стулом: Михалков потерял дар речи из-за нападения мерзавцев в центре Москвы
15:49
Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму
15:42
Зеленский настрого отказался от химической кастрации
15:33
Актриса Ирина Розанова вышла в свет и сразила всех наповал
15:25
Водянову и Шейк раздавило известие о смерти
15:21
Бузову жестоко затравили из-за отца-должника
15:16
Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы
15:10
В поведении страдающего недугом Зеленского заметили странность
15:08
Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ
15:06
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
14:55
Представитель Лепса о третьей операции артиста
14:35
90-летняя бабушка грязно послала Ивана Урганта
14:35
"Придурки": Путин не сдержался после слов о Дальнем Востоке
14:27
Главная сваха страны вызвалась найти брошенному Григорьеву-Аполлонову жену
14:27
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
14:22
Прямая агрессия и фальсификации: США предъявлены громкие обвинения
14:00
"Цветочный джем" на выходные: объявлена развлекательная программа
13:56
Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования
13:55
От Натальи Водяновой до Меган Маркл: лучшие фото Питера Линдберга
13:54
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног
13:48
Не стало фотографа Питера Линдберга
13:29
На Украине признали превосходство Путина перед Зеленским
13:26
В Иркутской области взорвалась пятиэтажка
13:25
Заворотнюк вышла на связь после обнародованных данных о смертельной болезни
13:18
"Невыносимо!": Лазарев публично разрыдался
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану
Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского
Регионы

"Все разбито и уничтожено": подробности о состоянии Крымского моста после атаки

Крымский мост продолжает будоражить умы украинцев. Фото: most.life
Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.
прочитано 941 раз

На днях в Twitter появилась запись пользователь с ником Станция Крым, где утверждалось, что переправа продолжает проседать. Русскоязычные комментаторы предположили, что автор опуса живет на Украине.

ПО ТЕМЕ

"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом

 Крымский мост

Крымский мост

"У них это прям национальная забава: у самих все разбито и уничтожено, зато у русских надо выискивать малейшие косяки", - написал блогер Константин Симонов.

Пользователь развеял слухи о проблемах с Крымским мостом. "Все отлично, стоит и горя не знает", – подчеркнул комментатор.

На теме "проседания" переправы украинцы спекулировали еще в прошлом году. В ноябре министерство по делам оккупированных территорий объявило, что переправа уходит под воду. Такой вывод тамошние "эксперты" сделали, по их признанию, на основе спутниковых снимков. Как с помощью фотографий из космоса можно определить проседание Крымского моста с точностью до миллиметра, украинцы предпочли не объяснять.

 

 

А пока в Незалежной соревнуются в сочинении глупых баек про Крымский мост, на переправе кипят работы. Строители разбирают технологический мост в Керченском проливе. Сообщалось, что водолазы начали демонтаж временных конструкций, при помощи которых бетонировались опоры переправы и вбивались сваи.

Крымский мост – надежное и долговечное сооружение. Фото: most.life

Это свидетельствует о скором окончании строительства Крымского моста. Последняя его часть, железнодорожная, должна вступить в строй к концу текущего года. Информацию подтвердили в Минтрансе России.

Поезда по Крымскому мосту соединят полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Также составы будут следовать в Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воркуту.

Крымский мост соединил полуостров с Кубанью. Фото: most.life

Автор: 5 сентября 2019, 15:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
Сегодня Все Русские Женщины и Мужчины Стонут, придется подыхать без работы не дожив до 65 лет.
РАНЬШЕ О ЧЁМ ВЫ ДУМАЛИ КОГДА ЗА КГБ ЧЕКИСТА ГОЛОСОВАЛИ!!!
РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО ОН СЛУГА МИРОВОГО МАСОНСТВА МВФ КОМИТЕТА 300
И МИРОВОГО ТАЙНОГО ЖИДО МАСОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОТОВЯТ И ЖДУТ НА ПРЕСТОЛЕ СВОЕГО ИУДЕЯ МАШИАХА АНТИХРИСТА.
КАЙТЕСЬ РУССКИЕ ЛЮДИ ЗА ЦАРЯ НИКОЛАЯ II
БОГ ВАС ПОМИЛУЕТ И ДАЛ УЖЕ ЦАРЯ МИХАИЛА РОМАНОВА НОВОГО
ТОЛЬКО РУССКИЙ ГОСУДАРЬ РАЗРУШИТ ИМПЕРИЮ АНТИХРИСТА
СОКРУШИТ КРЕМЛЕВСКОЕ ВААЛОВА КАПИЩЕ !!!
НЕ БЕРИТЕ ОТ НИХ ПЕЧАТЕЙ 666 !!!
КАЙСЯ РУСЬ ГРЕШНИЦА ОКАЯННАЯ!!!
АМИНЬ

МЕСТЬ И ЗАКОН

Расплата за 18 марта 2018
САМИ ЖЕ СЕБЕ ПЕТЛЮ НАКИНУЛИ НА ШЕЮ И ЕЩЁ МЫЛО ПОПРОСИЛИ
1

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Новый неожиданный поворот в разводе Глюкозы
Выпивал и шел бить полицейских: Корчевникову рассказали о личной драме Шукшина
"Цена неподъемная": Поргина отказалась ставить достойный памятник Караченцову
Представитель Бузовой о покупке шикарной виллы

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Богомолов прикрыл лицом интимное место голой Собчак

Телеведущая опубликовала пикантное фото
Lifestyle

Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Юбилейный концерт оперного поп-трио

Спорт

"Ущербное воровство": Медведеву с Загитовой столкнули лбами

О неприязни девушек известно давно
Политика

"Он раб": трясущегося от страха Зеленского разоблачили

Эксперт сделал неутешительный вывод

Гороскоп

У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru