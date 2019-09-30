В Воркуте школьница провалилась в шахту лифта

В Воркуте с 12-летней девочкой произошел страшный инцидент. Школьница провалилась в шахту лифта заброшенного здания.
Уточняется, что несчастный случай произошел в промзоне, куда девочка пришла с друзьями-подростками. По данным FlashNord, приятели пострадавшей самостоятельно вытащили ее на поверхность, не дожидаясь кареты скорой помощи. Прибывшие на место медики вызвали спасателей. Девочка была госпитализирована, ее состояние оценивают как стабильное, средней степени тяжести.
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