Под Калининградом сотрудника РЖД насмерть сбил поезд

В Калининградской области грузовой поезд насмерть сбил сотрудника РЖД. Состав направлялся из Черняховска в Железнодорожный.
Машинист применил режим экстренного торможения, но было поздно. Мужчина 1986 года рождения погиб. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет FlashNord.
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