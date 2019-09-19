В подвале жилого дома нашли пенсионера с проломленным черепом

В подвале одного из жилых домов в Пушкино нашли пенсионера с проломленным черепом. Пострадавшего госпитализировали, после чего он скончался.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый приятель мужчины. Выяснилось, что они вместе распивали алкоголь и повздорили. Возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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