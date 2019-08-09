Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок

Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная "сенсация" про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой.



Удивление украинцев вызвало сканирование автомобилей на подъезде к Крымскому мосту. "Пользователи написали, что это свидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для России территория", – утверждает интернет-издание "Обозреватель".



Журналисты ссылаются на сообщение блогера RoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она выложила снимок, на котором перед въездом на Крымский мост сканируют машины.

По ее словам, в Тамбове или Ростове-на-Дону автомобили не сканируют. Из этого блогер сделала странный вывод: Крым – не Россия. "В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки", – написала она.

Пользователи Сети, ранее проезжавшие по Крымскому мосту, написали в комментариях, что ни разу не проходили досмотр. "Видимо, выборочно по сводке проверяют. Ну так стратегический объект", – пояснил Южный Гарик.

Сканирование перед Крымским мостом

А в Тамбове-Ростове вас сканируют?

Ото ж

Крым не РФ

Территория чужая.В любой момент могут хозяева вернуться и спросить за серебряные ложечки... pic.twitter.com/s9tTBcJBkm — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 9, 2019

Ранее блогер выкладывала на своей странице фотографии пустующего Крымского моста. По ее мнению, это доказывает, что по переправе никто не ездит.

Бредовыми заявлениями про Крымский мост отличаются не только блогеры, но и представители украинских силовых структур. Так, генерал-лейтенант Василий Богдан ранее утверждал, что переправа "начала трещать по швам". В доказательство он сослался на российского ученого Юрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает "неминуемым обрушением" Крымского моста.

Пока украинцы бесятся, сооружение второй части переправы подходит к концу. Уже в этом году по Крымскому мосту поедут первые поезда. Они свяжут крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.