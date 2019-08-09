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Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок

Крымский мост не дает покоя украинцам. Фото: most.life
Украинцы не могут смириться со строительством переправы через Керченский пролив. Ни дня не проходит, чтобы в СМИ Незалежной не появилась очередная "сенсация" про Крымский мост. На сей раз в Сети опубликовали странное сообщение о происходящем рядом с переправой. 
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Удивление украинцев вызвало сканирование автомобилей на подъезде к Крымскому мосту. "Пользователи написали, что это свидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для России территория", – утверждает интернет-издание "Обозреватель".

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 Крымский мост

Крымский мост

Журналисты ссылаются на сообщение блогера RoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она выложила снимок, на котором перед въездом на Крымский мост сканируют машины.

По ее словам, в Тамбове или Ростове-на-Дону автомобили не сканируют. Из этого блогер сделала странный вывод: Крым – не Россия. "В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки", – написала она.

Пользователи Сети, ранее проезжавшие по Крымскому мосту, написали в комментариях, что ни разу не проходили досмотр. "Видимо, выборочно по сводке проверяют. Ну так стратегический объект", – пояснил Южный Гарик.

Ранее блогер выкладывала на своей странице фотографии пустующего Крымского моста. По ее мнению, это доказывает, что по переправе никто не ездит.

Украинцы внимательно наблюдают за происходящим на Крымском мосту. Фото: most.life

Бредовыми заявлениями про Крымский мост отличаются не только блогеры, но и представители украинских силовых структур. Так, генерал-лейтенант Василий Богдан ранее утверждал, что переправа "начала трещать по швам". В доказательство он сослался на российского ученого Юрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает "неминуемым обрушением" Крымского моста.

Крымский мост – надежное и безопасное сооружение. Фото: most.life

Пока украинцы бесятся, сооружение второй части переправы подходит к концу. Уже в этом году по Крымскому мосту поедут первые поезда. Они свяжут крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.

Автор: 9 августа 2019, 21:13
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Как Путин открыл Крымский мост

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