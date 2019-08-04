Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за ЧП

Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах. Это произошло из-за разгерметизации.
Известно, что SSJ-100 авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Элисты в Сочи. "Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах", – цитирует осведомленного источника "Интерфакс". Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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