Крым призвали готовиться к вторжению Украины

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин со страниц "Независимого военного обозрения" призвал Россию готовиться к попытке вторжения Украины в Крым. Эксперт оценил обороноспособность российского полуострова.



Несмотря на то, что нападение на российскую территорию фактически будет означать для Украины гарантированное поражение, а также поставит под вопрос само существование страны как отдельного государства, исключать такое развитие событий не стоит. "При определенных обстоятельствах для Киева война с Россией может стать самоцелью для решения своих внутренних проблем (причем исход войны никакого значения иметь не будет)", – заметил Александр Храмчихин.

Для этих целей, отметил он, лучше всего подойдет именно Крым. Во-первых, украинское руководство до сих до сих пор называет полуостров, де-юре и де-факто находящийся под юрисдикцией России, своей территорией. Это значит, что авантюру с вторжением будет достаточно легко обосновать перед избирателями.

Во-вторых, сама география региона подталкивает военных именно к подобному взгляду на вещи. "Как известно по опыту многочисленных войн, затронувших полуостров, любому противнику очень сложно войти на него с суши по узким Перекопскому и Чонгарскому перешейкам. Но если их удалось-таки преодолеть, оборонять Крым становится не менее сложно, чем войти в него", – цитирует издание "Политнавигатор" заместителя директора Института политического и военного анализа.

По оценке эксперта, с воздуха и моря Крым защищен достаточно. А вот сухопутную группировку, заметил он, было бы неплохо усилить, развернув на севере полуострова дополнительные части. "Впрочем, в невнимании к Крыму Москву обвинять явно не приходится", – подчеркнул Александр Храмчихин.