Американский политик выставил себя на посмешище из-за Крыма

Попытка специального представителя США по Украине Курта Волкера устроить провокацию и заявить о необходимости отчуждения Крыма от состава России как об одном из условий возвращения страны в "Большую восьмерку" с треском провалилась. Вместо этого американский политик выставил себя на посмешище.

Как показала практика, вопросы, из-за которых обострились отношения Запада и России, перестали казаться мировым лидерам самыми важными. Речь идет об украинском кризисе и принадлежности Крыма. На фоне этого они стали обсуждать налаживание конструктивного диалога с Москвой, а также перспективы ее возвращения в "Большую восьмерку".

Однако спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в виду свой должности и сферы интересов не смог пройти мимо такой темы без провокации. Он решил напомнить, что Россия вышла из G8 после того, как жители Крыма проголосовали за воссоединение с ней и полуостров перешел под российскую юрисдикцию. "Я бы хотел увидеть, кaк все это возвращается обратно", – цитирует НСН политика.

Чтобы не допустить двояких толкований, дипломат уточнил, что уход России из Крыма стал бы "прекрасной возможностью для возобновления сотрудничества", передает URA.ru. В комментариях под материалом пользователи Сети обрушили на Курта Волкера град насмешек.

"В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества." - @SpecRepUkraine в интервью @prm_ua pic.twitter.com/GtbWL6YzpY — США по-русски (@USApoRusski) August 27, 2019

"Как дети за чужую игрушку! Сказали ведь один раз про Крым!", "Как им обидно, что Крым обломился", "Им обидно, что Крым не стал военной базой американских ястребов", "Надоело, что про Крым говорят постоянно. Надо Донбасс присоединить", "А кто такой Волкер, чтобы ставить условия России?" – поделились своим мнением читатели.

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя предложение Курта Волкера, решил прибегнуть к цитате из классической литературы. "Мы, пожалуй, лучше воспользуемся наследием великого писателя Николая Васильевича Гоголя, у которого в "Мертвых душах" есть блестящая фраза по этому поводу. "Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика", – цитирует "Царьград" эксперта.

Волкер заявил, что для возвращения в G8 России нужно уйти из Крыма



Мы, пожалуй, лучше воспользуемся наследием великого писателя Николая Васильевича Гоголя, у которого в «Мертвых душах» есть блестящая фраза по этому поводу. «Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика» — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 28, 2019

Все без исключения эксперты и простые комментаторы не допускают даже мысли о том, чтобы выполнить условие Курта Волкера и поступиться территориальной целостностью России ради неких туманных обещаний о дружбе и сотрудничестве. Подтвердил это и депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях, будь то G8 или что-то иное. Крым раз и навсегда стал частью России", – цитирует RT парламентария.

В обмен на эфемерное место в G8 К.Волкер предлагает нам отказаться от Крыма - земли, которая более 200 лет была частью России, и от 2,35 млн наших сограждан. Дикая идея. Волкеру бы не украинским кризисом заниматься, а ставить пьесы в театре абсурда. Это у него лучше получится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019

Он добавил, что Россия заинтересована в реальных делах и конструктивном и равноправном сотрудничестве, а это, как показала практика, удается и без шумных международных встреч заданного формата. "Мы прекрасно понимаем, что и без G8, без участия в этом формате роль нашей страны на международной арене с каждым годом только возрастает", – заключил Владислав Ганжара.