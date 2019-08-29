В Ленинске-Кузнецком пассажиры маршрутки получили серьезные ожоги

В городе Ленинске-Кузнецкомво из-за перегрева двигателя водитель и пять пассажиров маршрутки получили ожоги. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
По данным сайта VSE42.RU, они все находятся в состоянии средней и легкой степеней тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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