Под Петербургом трое мигрантов изнасиловали женщину

В Ленинградской области полицейские задержали троих мужчин. Их подозревают в изнасиловании мигрантки.
Уточняется, что трое граждан Узбекистана, один из которых знал потерпевшую, надругались над своей землячкой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, пишет газета "Петербургский дневник".
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