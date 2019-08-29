В Удмуртии лжеучитель украл у студентки 50 тысяч

В Удмуртии с банковских счетов студентки похитили более 50 тысяч рублей. Преступление совершил лжеучитель музыки под предлогом покупки синтезатора.
Злоумышленник использовал сайт бесплатных объявлений для воплощения своих замыслов. Он позвонил девушке и представился преподавателем музыкальной школы. Мужчина сказал, что готов приобрести синтезатор, а деньги предложил перевести на банковский счет девушки. Потенциальная потерпевшая выполнила все указания, после чего с ее банковских счетов похитили 53 тысячи рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет ИА "Удмуртия".
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