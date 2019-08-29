В лифте одного из домов Калининграда нашли труп

В Калининграде в лифте жилого дома нашли труп. Это произошло на улице Грига.
Личность скончавшегося установлена. Им оказался 43-летний житель Калининграда. По данным FlashNord, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
В Калининграде в лифте жилого дома нашли труп. Это произошло на улице Грига.
Личность скончавшегося установлена. Им оказался 43-летний житель Калининграда. По данным FlashNord, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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