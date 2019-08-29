Не так припарковался: под Москвой Porsche за пять миллионов изуродовали краской

В подмосковных Люберцах неизвестный "художник" изрисовал Porsche Cayenne краской. Стоимость испорченного автомобиля оценивается в пять миллионов рублей.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", владелец машины стал жертвой злой шутки анонимного хулигана. Местные жители предположили, что злодеяние мог совершить кто-то из недовольных горожан. "Машина была припаркована на пешеходной зоне и мешала проходу", – рассказал очевидец.
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