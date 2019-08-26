В Кузбассе загорелась частная баня

Пожарным поступило сообщение о том, что в Киселевске загорелся мопед. Позже поступил второй сигнал из Новокузнецка. Сообщалось, что пожар начался в частной бане. Через восемь минут пламя потушили силами пяти человек. Сейчас обстоятельствах произошедшего выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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