Под Петербургом мужчина зарезал своего сына во время пирушки

В Ленинградской области семейное застолье с обилием алкоголя закончилось трагедией. В время пирушки отец зарезал своего сына.
Отмечается, что перед совершением преступления обвиняемый распивал спиртное вместе со своими взрослыми сыновьями. Во время конфликта отец ударил одного из потомков ножом в грудь. От полученных травм 31-летний мужчина скончался на месте ЧП, пишет газета "Петербургский дневник". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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