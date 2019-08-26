Непотушенный окурок обернулся для жителя Удмуртии уголовным сроком

Житель Удмуртии приговорен к лишению свободы за непотушенный окурок. Виновник отправился в колонию строгого режима на два года и пять месяцев.
В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он бросил на кухне в общежитии непотушенный окурок и ушел. В результате вспыхнувшего пожара пострадали комнаты и имущество жильцов, пишет ИА "Удмуртия".
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