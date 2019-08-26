Под Москвой мужчина ограбил десятилетнего ребенка

В подмосковном Подольске мужчина ограбил десятилетнего ребенка. Пока девочка стояла с младшим братом около дома и ждала маму, злоумышленник вырвал из ее рук деньги и скрылся на машине.
В руках у пострадавшей была тысяча рублей. Она сама отдала деньги преступнику после его требований, так как сильно испугалась. Сейчас мать девочки ищет свидетелей происшествия, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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