В Нижневартовске в Boeing при взлете ударила молния

В аэропорту Нижневартовска в самолет при взлете попала молния. Инцидент произошел с Boeing компании Somon Air. По данным URA.RU самолет продолжил полет, не получив существенных повреждений. Стоит отметить, что представитель авиакомпании опроверг поступившую информацию.
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