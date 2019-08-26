Более 40 человек отравились на свадьбе в Якутске

Согласно последним данным, 42 человека обратились к медикам после свадеб в ресторанах "София" и "Белые ночи" Якутска. У всех врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.
28 человек госпитализированы. На деятельность ООО "Сеул", которому принадлежат рестораны-отравители, временно наложили запрет. Компания отвечает также за рестораны "Пхеньян Гван" и "Стелла". После инцидента они тоже временно закрыты. Роспотребнадзор проводит проверки.
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