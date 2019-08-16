Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка

В Иркутске на митинге КПРФ активисты "Молодой Гвардии Единой России", принимавшие участие в помощи пострадавшим в затопленных районах области, призвали к ответу депутатов законодательного собрания, которые не поддержали законопроекты, направленные на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.



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