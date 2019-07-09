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Российского журналиста обвиняют в воздействии на сознание

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В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста издания "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. В одной из статей обозревателя нашли фрагмент, который "воздействует на подсознание людей".

Отмечается, что в материале журналиста рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, а после избивали и пытали. В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием специалиста в рамках упомянутой статьи, пишет "Ъ". 

9 июля 2019, 11:42

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