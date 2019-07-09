Российского журналиста обвиняют в воздействии на сознание

В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста издания "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. В одной из статей обозревателя нашли фрагмент, который "воздействует на подсознание людей".
Отмечается, что в материале журналиста рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, а после избивали и пытали. В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием специалиста в рамках упомянутой статьи, пишет "Ъ".
Артистка произвела фурор своим видом
Артистка получила множество откликов
В следующий раз политик не станет терпеть выкрики в свой адрес
Певица с коллегами сообразили на троих
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Астролог сказал, что мы несовместимы
Обмен старой жены на новую
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Секс с чернокожим
Ему 35 и он не был женат
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Не хочу работать, а муж заставляет
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Пугачева обнаглела
Очень полный ребенок
Помощь🙏🏻
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Как перестать выносить мозг?
Отношения с богатым мужчипной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Не получается забеременеть
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Почему так ненавидят русских в Грузии
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Плохо влияют друзья
Оформил на меня свой кредит
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Макдональдс