Под Москвой загорелся склад

На складе в городском округе Красногорск случился пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пламя также перекинулось на три машины, припаркованные рядом. На место происшествия прибыли пожарные. Данные о пострадавших уточняются, передает "Москва 24".
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