В Уфе пенсионерка пыталась выйти на улицу через балкон

В Уфе спасатели сняли с балкона третьего этажа пенсионерку. До приезда сотрудников экстренных служб ее держал за руку ее сын.
По данным ToDay News Ufa, у женщины проблемы со здоровьем, и за ней нужен постоянный присмотр. Прибывшие на место инцидента оперативники с помощью лестницы дотянулись до пенсионерки, подстраховали ее веревкой и вернули в квартиру, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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