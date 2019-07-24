В Уфе пенсионерка пыталась выйти на улицу через балкон

В Уфе спасатели сняли с балкона третьего этажа пенсионерку. До приезда сотрудников экстренных служб ее держал за руку ее сын.

По данным ToDay News Ufa, у женщины проблемы со здоровьем, и за ней нужен постоянный присмотр. Прибывшие на место инцидента оперативники с помощью лестницы дотянулись до пенсионерки, подстраховали ее веревкой и вернули в квартиру, пишет сайт "Подмосковье сегодня".