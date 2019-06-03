Опубликованы подробности жуткого смертельного ДТП в Башкирии

Стали известны подробности жуткого ДТП в Башкирии, в котором погиб один человек и еще четверо серьезно пострадали. Об этом сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на региональный ГИБДД.
Инцидент произошел вечером 2 июня на 257 км автодороги Уфа-Оренбург. Лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и "Лада Гранта". Водитель иномарки погиб на месте, трое ее пассажиров были госпитализированы. В отечественном авто пострадал 37-летний пассажир. Полиция возбудила уголовное дело.
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