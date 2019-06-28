В Уфе спасли тонущего мужчину

В четверг, 27 июня, спасатели вытащили тонущего человека из реки Белой в Уфе. Пострадавшего укутали в одеяло и отвезли на водно-спасательную станцию.

Врачи диагностировали общее переохлаждение и госпитализировали мужчину. По данным ToDayNews Ufa, он так и не смог внятно объяснить, как оказался в водоеме.