Жителя Подмосковья жестоко избили из-за телефона

Жителя подмосковного Раменского ограбили и жестоко избили. Злоумышленник похитил у мужчины мобильный телефон. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.
Преступника уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Нападавшему может грозить до 12 лет тюрьмы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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