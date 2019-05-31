Под Москвой пенсионерка провалилась в метровую яму

65-летняя жительница Коломны провалилась в яму глубиной больше метра. Медики диагностировали у женщины ушибы.

По предварительным данным, провал грунта на тротуаре связан с прохождением в данном месте участка ливневой канализации. Специалисты заверили, проведут необходимые работы по устранению провала, передает сайт "Подмосковье сегодня".



