В Уфе беременная женщина выпала из окна

В Уфе врачам пришлось экстренно спасать беременную женщину. Она выпала из окна роддома.
Медики незамедлительно принялись спасать мать и ребенка, первая помощь была оказана прямо на месте. Пострадавшей, получившей тяжелые травмы, было проведено экстренное кесарево сечение. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Женщина находится в тяжелом состоянии, передает ToDay News Ufa.
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