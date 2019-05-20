В Петербурге легковушка протаранила полицейскую машину

В понедельник, 20 мая, в Санкт-Петербурге иномарка врезалась в полицейскую машину. ДТП произошло на пересечении Новочеркасского проспекта и Рижской улицы. Кадры аварии появились в Сети.
На записи можно увидеть, как легковушка столкнулась с машиной правоохранителей. От сильного удара служебный автомобиль перевернулся и оказался на бордюре.
Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, передает Пятый канал.
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