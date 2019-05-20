Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Омска, избившей сына и оставившей его на всю ночь в сарае. Свои действия она обосновала тем, что ребенок не посещает уроки. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
По предварительным данным, после инцидента мальчику удалось сбежать к другу. Мать приятеля незамедлительно обратилась в полицию, что повлекло за собой начало проверки.
Экспертиза показала побои на теле мальчика. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом сообщает URA.ru.
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