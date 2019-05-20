В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой

В Домодедово были задержаны двое мужчин, которые до смерти забили соседа. В качестве орудия преступления они использовали тяпку.
На одном из участков в СНТ "Северка-2" 18 мая между подозреваемыми и их соседом произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленники нанесли оппоненту удары тяпкой по голове и шее. От полученных травм тот скончался на месте.
Подозреваемых задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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