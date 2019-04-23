В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину

В Наро-Фоминске два злоумышленника напали на жительницу поселка Селятино, забрав у нее деньги и телефон. Пострадавшая обратилась в полицию.
По словам женщины, преступники нанесли ей несколько ударов по спине, после чего отняли личные вещи. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны – ими оказались мужчины из ближнего зарубежья. Им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает "Подмосковье сегодня".
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