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Регионы

В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину

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В Наро-Фоминске два злоумышленника напали на жительницу поселка Селятино, забрав у нее деньги и телефон. Пострадавшая обратилась в полицию.

По словам женщины, преступники нанесли ей несколько ударов по спине, после чего отняли личные вещи. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны – ими оказались мужчины из ближнего зарубежья. Им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает "Подмосковье сегодня".

Автор: Полина Крылова23 апреля 2019, 11:51

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