Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

0
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 2 апреля
Лента новостей
22:14
Денис Пушилин: Новороссия никуда не делась
21:58
Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
20:18
На праймериз "ЕР" начались дебаты кандидатов
20:05
Как Навальный поставил крест на своем политическом будущем
18:56
Плюнувшему в россиян Панину врезали что есть сил
18:52
"Между нами пробежала искра": влюбленный Алексей Воробьев о чувствах к Рите Оре
18:50
На РИФе обсудят безопасное будущее Рунета
18:43
Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству
17:57
У Кафельниковой резко выросла грудь
17:57
От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
17:22
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
17:17
После слов о разводе Муцениеце и Прилучный махнули за рубеж
17:11
Звезда ТНТ проболталась Дудю о баснословных заработках
17:10
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий
16:34
Располневшая Семенович призналась в обмане
16:29
В Москве из-за взрыва мужчине оторвало пальцы
16:20
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе по выбору эскизов для оформления храма в Тушине
16:14
Что особенного в японской косметике
15:59
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
15:42
Поселившаяся в турецкой пещере Чехова перепугала родню
15:39
Фриске закрывает свой бар на Шри-Ланке и возвращается в Москву
15:37
50-летняя Энистон шокировала снимком с обвисшей грудью
15:13
Власти говорят "нет" переработкам таксистов
15:09
Известный телеведущий признался Корчевникову в изменах
14:41
Хитрый Лукашенко выпросил у Путина кругленькую сумму
14:26
"Общество злобных уродцев": Панин опять оскорбил россиян
14:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 апреля 2019 года
13:52
"Тут уже не скроешь": 46-летняя Корикова выставила напоказ большой живот
13:48
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко
13:47
Алена Водонаева рассталась с мужем
13:43
Божена Рынска объявила о смене фамилии
13:42
В Египте раскопали саркофаг и мумии
13:35
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
13:31
Есть жертвы: в Пермском крае столкнулись два грузовика и автобус
13:24
В Нидерландах около кафе нашли бомбу
13:11
"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой
13:05
Весенние тренировки для мышц пресса
13:01
Простолюдинка Маркл схлестнулась с элегантной Миддлтон
12:44
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
12:41
Пострадали десятки человек: на поминках прогремел взрыв
12:33
В Петербурге автобус сбил пешехода
12:15
Москвичей просят отложить смену зимней резины
12:00
Убийство известного музыканта в США сняли на видео
11:59
"Это демон": Богомолов взбесился от выходки Собчак
11:40
"Все Вовы талантливые": Королева похвалила удачливого Зеленского
11:27
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
11:24
Показавшая побои на лице Орбакайте: С детства любила
11:07
Володин призвал укреплять сотрудничество России и Белоруссии
11:04
"Ты из какого болота?": Бузовой устроили разнос за вульгарную позу
10:56
На заседание британского парламента ворвались голые люди
10:45
Ученые открыли ген богатства
10:31
Леонтьев обнародовал фото неузнаваемой Вайкуле
10:27
Меркель уличили в любви к российской императрице
10:22
В Москве задержали четверых подозреваемых в дерзком разбое
10:15
Униженный Порошенко решил отомстить выскочке Зеленскому
10:04
Актер из массовки похвастался ролями в блокбастерах
09:56
Кто "окольцевал" мать пятерых детей Марию Порошину
09:52
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
09:44
В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя
09:27
Рудковская решила сменить имя малолетнему сыну
09:18
На побережье Малайзии обрушился смерч (видео)
09:03
В Мурманске пьяный водитель разбил 15 машин
08:53
"Ты жирная!": отец озвучил жестокие слова первого мужа Началовой
08:41
Россиян предупредили о новых налогах
08:22
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День второй
08:21
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:06
В доме на севере Москвы произошел пожар
07:00
Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле
06:31
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
04:18
"От кого и какой ребенок": многодетную Порошину разнесли в пух и прах
02:04
"Перепой?": названа неожиданная причина плохого самочувствия Бузовой
00:06
Сознался в жестоком убийстве: на шоу Дмитрия Шепелева нагрянула полиция
22:00
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала правду о дружбе Фриске и Орловой
21:56
Будет новая кровь: сделано официальное заявление о ситуации на Украине
21:56
Огромная потеря: с Водонаевой случилось ужасное в День дурака
21:18
Пара тарелок и бутылка: Волочкова устроила праздник таинственному возлюбленному
20:24
Москвичей предупредили о возвращении заморозков
20:22
Москва подарит молодоженам незабываемые минуты
20:14
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
19:44
Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе
19:44
Володин обсудил с Кудриным взаимодействие Думы и Счетной палаты
19:14
Рынска переплюнула затравленную Скабееву
18:28
Узнавший о разводе Корчевников рассказал о связи с Алентовой
18:22
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
17:54
Хамоватый Порошенко поплатился за наезд на Путина
17:44
Кремль остудил пыл самодовольного Зеленского
17:23
Скончался знаменитый писатель
17:12
Дума продлит сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах
17:05
Его убьют: известный политик рассказал о смерти Зеленского
17:02
Охлобыстин вслед за Пореченковым простил наглеца Зеленского
16:58
Единственная внучка Гурченко страшится убийства из-за наследства актрисы
16:29
Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко
16:12
Звезда 90-х произвела фурор экстремальным мини
16:12
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
15:41
Уехавшая из России Акиньшина показала фигуру в купальнике
15:26
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
15:18
"Секс на яхте": Беркова раскрыла подробности пятой свадьбы
15:15
В России сделано неожиданное заявление после выборов на Украине
15:13
"ЕР" проведет в апреле экологический форум в Челябинске
15:11
Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Первые результаты выборов президента Украины
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка
"Евровидение" с россиянином во главе ждут большие изменения
Елизавета II согласилась с жестким запретом после проблем у мужа
Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
прочитано 429 раз

Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров. В Военно-космической академии имени Можайского курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30. Они сообщили о находке преподавателям. Полковник Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако при его соприкосновении с бомбой прогремел взрыв.

ПО ТЕМЕ

В Петербурге прогремели два взрыва

В Петербурге эвакуировали 11 тысяч человек из-за угрозы взрыва

Эксперты установили, что адская машинка состояла из пластита и часового механизма. По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает. Курсантов среди пострадавших нет, передает НСН.

Выдвинутую ранее версию взрыва противотанковой мины эксперты отвергли. Для того, чтобы она сработала, не хватит даже веса взрослого человека. Да и не используются такие снаряды в помещениях, приводит мнение специалиста "Царьград ТВ". 

Есть предположение, что взрывное устройство в здание могли пронести трудовые мигранты. Выяснилось, что в академии Можайского они работают в качестве дворников и уборщиков. 

 

 

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мощность безоболочного устройства оценили в 500—600 граммам тротила. По словам свидетелей, взрывом в питерской академии снесло лестничный пролет, из-за чего эвакуация курсантов из здания была задержана, сообщает "Реальное время".

Автор: Андрей Евлампиев2 апреля 2019, 21:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об аресте Зеленского
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко

Шоу-бизнес

Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
Харламов со сцены поздравил любимого мужчину Асмус
В разборках вокруг Фролова и Началовой наметился неожиданный поворот
Стало известно о нездоровой зависимости Андреевой

Проишествия

Малышева спасла беззащитных животных от живодера
60 ударов ножом: популярное шоу довело до дикой резни
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Рудковская решила сменить имя малолетнему сыну

Продюсер готова к глобальным переменам
Шоу-бизнес

"Это демон": Богомолов взбесился от выходки Собчак

Неожиданное откровение экстравагантного режиссера
Шоу-бизнес

Кто "окольцевал" мать пятерых детей Марию Порошину

На безымянном пальце актрисы приметили обручальное кольцо
Политика

Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина

Батьку вывели на чистую воду

Гороскоп

Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию
Финалистке "Мисс Австралия" грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru