Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров. В Военно-космической академии имени Можайского курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30. Они сообщили о находке преподавателям. Полковник Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако при его соприкосновении с бомбой прогремел взрыв.
Эксперты установили, что адская машинка состояла из пластита и часового механизма. По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает. Курсантов среди пострадавших нет, передает НСН.
Выдвинутую ранее версию взрыва противотанковой мины эксперты отвергли. Для того, чтобы она сработала, не хватит даже веса взрослого человека. Да и не используются такие снаряды в помещениях, приводит мнение специалиста "Царьград ТВ".
Есть предположение, что взрывное устройство в здание могли пронести трудовые мигранты. Выяснилось, что в академии Можайского они работают в качестве дворников и уборщиков.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мощность безоболочного устройства оценили в 500—600 граммам тротила. По словам свидетелей, взрывом в питерской академии снесло лестничный пролет, из-за чего эвакуация курсантов из здания была задержана, сообщает "Реальное время".
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