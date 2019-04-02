Племянницу Скрипаля жестоко избили
Родственница экс-полковника ГРУ рассказала, что накануне она вместе с супругом пришла к представителю ТСЖ, чтобы забрать свои документы и передать их новому руководителю организации. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
"В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать", – поделилась Виктория Скрипаль. Она добавила, что злоумышленник пнул ее ногой в живот и разбил губу. Муж получил перелом пальца.
По словам племянницы Сергея Скрипаля, они сразу вызвали врачей, и те наложили гипс. Сейчас Виктория и ее супруг находятся в безопасности дома. О произошедшем узнала полиция. Правоохранительные органы уже проводят проверку "по заявлениям от обеих сторон конфликта", цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Напомним, в начале марта прошлого года бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в случившемся, но не предоставила доказательств. Москва не раз предлагала помощью в расследовании, но так и не получила ответа от Лондона.
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