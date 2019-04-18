Под Петербургом рухнул самолет

В четверг, 18 апреля, в районе населенного пункта Новинка в Ленинградской области упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, на борту находились два человека.
На место происшествия отправилась оперативная группа МЧС. Специалисты проводят поиски летательного аппарата. Информации о пострадавших пока не поступало, передает Пятый канал.
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