"Единая Россия" провела неделю экологии с размахом
В 14 субъектах Федерации участвовали
региональные министры природных ресурсов и экологии, отметила она. Вместе с гражданами
чиновники обсуждали решение актуальных проблем в этой сфере. Кроме того, на
мероприятия были приглашены почти 900 экспертов.
Рекультивация свалок, обращение с твердыми бытовыми отходами, очистка водоемов, благоустройство территорий, национальный проект "Экология" – эти и многие другие темы активно обсуждались в рамках экологической недели, рассказала Карелова.
Также в регионах прошли крупные тематические акции. Местные жители активно обращались в общественные приемные партии с инициативами по улучшению ситуации с экологией.
К примеру, поступило предложение организовать добровольные экологические патрули, которые будут выявлять факты загрязнения окружающей среды. А в Смоленской области выступили с инициативой ввести налоговые льготы для сортирующих и перерабатывающих предприятий.
По словам Галины Кареловой, неделя экологии показала высокую актуальность экологической повестки для граждан. По ее словам, в партии тщательно изучат предложения и вынесут их на обсуждение в рамках первого федерального форума "ЕР" "Чистая страна", который состоится 19 апреля в Челябинске.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы позвали граждан принять участие в субботниках по всей страны. Вместе с местными жителями проводить уборку после зимы будут более 30 тысяч представителей депутатского корпуса "Единой России". Первый субботник прошел 13 апреля.
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