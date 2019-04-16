Аэропорт в Петрозаводске сменил название из-за злых сил

В соответствии с распоряжением правительства России, аэропорт города Петрозаводск в Карелии получил новое название, передает Flashnord. Ранее воздушная гавань носила название Бесовец, теперь же она называется просто Петрозаводск. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказывали, что название аэропорта вызывает нежелательные ассоциации со злыми силами, передает телеканал "360". Сами местные жители против Бесовца ничего не имели. Так, 36,9% опрошенных выступали за сохранение старого названия. Еще 19,6% выбрали Петрозавдоск. На третьем месте оказалось название Карелия.
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