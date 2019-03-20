Подробности кровавой бойни на Урале
Семейное застолье превратилось в кровавую бойню. А начиналось все мирно – молодая пара пригласила в гости своих родственников. Пришли сестра с двумя детьми, брат и мама жены.
Однако вскоре разгоряченные алкоголем мужчины повздорили. Хозяин дома, недолго думая, зарезал своего оппонента. А затем избавился от свидетелей, хладнокровно убив остальных гостей. Пощадили только детей.
Трупы сбросили в подвал. Туда же – к телам мамы, дяди и бабушки – скинули и малышей. Позже на огонек заглянул друг семейства, но и он что-то заподозрил. Пришлось хозяевам и его "устранить". Тело спрятали в шкафу.
На след убийц, устроивших кровавую бойню, полиция вышла лишь спустя месяц. Преступники при этом не скрывались – как ни в чем не бывало, они жили в своем доме. Задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель. По версии следователей, ему активно помогала сожительница.
Пришедших с обыском оперативников шокировали следы кровавой бойни. Они обнаружили в подвале еле живых детей в окружении тел их родителей. Малышей отправили в приют, под надзор врачей, передает телеграм-канал Life Shot.
Артистка отменяет концерты
До церемонии прощания остается меньше суток
Певец обратился с просьбой о помощи
Ушедшего артиста она называет талисманом
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Началовой ампутируют ногу
Был секс, но встречаться не предложил
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Как вернуться в семью?
Всегда ли нужно говорить правду?
Мужчина - скорпион
Посоветуйте легкую диету для похудения
Обнаружили венерическое заболевание
Вредна ли острая пища?
Сначала машина или квартира?
Пауза в отношениях это конец?
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Борбата с алкохола е възможна
Имя Анастасия
Таблетки для экстренной контрацепии
Жизнь после развода.
Жена шарится по карманам
Меган Маркл
Куриная диета
На подругу замахивается парень
Завидую замужним подругам
Виктория
Хочу ее мужа
Дочь хочет сделать тату
Фейсбук