Есть жертвы: студент устроил бойню в колледже

Один из студентов Дорожно-технического колледжа города Аньнин округа Куньмин провинции Юньнань на юге Китая совершил вооруженное нападение на других учащихся и преподавателей, передает телеканал "Царьград". Сообщается, что в результате атаки были ранены десять учеников и двое сотрудников образовательного учреждения. Один из пострадавших скончался в больнице несмотря на все усилия врачей. По сообщениям местных властей, нападавшим оказался 20-летний ученик колледжа. Он был задержан полицией. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.