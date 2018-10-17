Керченский стрелок хотел убить сотни человек
18-летний Владислав Росляков основательно подготовился к атаке на собственный колледж. Причины, побудившие его развязать кровавую бойню, предстоит выяснить следствию.
Но уже к вечеру 17 октября стало известно, что молодой человек пришел в учебное заведение с двумя большими рюкзаками. В них были помповое охотничье ружье 12-го калибра, несколько сотен патронов к нему и как минимум два взрывных устройства большой мощности, начиненные металлическими поражающими элементами.
К счастью, сработала только одна бомба, а большую часть патронов Росляков расстрелять по каким-то причинам не успел. Он покончил жизнь самоубийствам после того, как сделал несколько выстрелов по ученикам и подорвал в столовой одно смертоносное устройство.
По данным телеканала "Россия 24", взрывотехники час назад обезвредили неразорвавшуюся в колледже бомбу и продолжают поиски взрывных устройств.
Вот так арсенал #керчь pic.twitter.com/Li8PwMl3Vv— щука ФСО (@shchukaFSO) 17 октября 2018 г.
Между тем по информации радиостанции "Говорит Москва", 18-летний студент пришел в колледж для того, чтобы убить свою возлюбленную. Правда, эта версия пока плохо вяжется с мощным взрывом в столовой учебного заведения и беспорядочной стрельбой по учащимся.
По данным на 18:30 мск, от действий стрелка погибли 19 человек, более 50-ти получили ранения. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.
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