Изможденная Регина Тодоренко шокировала публику признанием о четвертой беременности

Многодетная мать Регина Тодоренко буквально загнала себя в жесткие рамки шоу-бизнеса.



Пока одни звездные мамочки годами нежатся в декретах, Регина Тодоренко устроила себе настоящий марафон на выживание. Не успели утихнуть поздравления с рождением третьего сына, которого счастливые супруги назвали Федором, как неугомонная теледива снова заговорила о детях. И это при том, что в ее доме уже подрастают двое старших сыновей — Михаил и Мирослав, требующие колоссального внимания.

Почти сразу после выписки из роддома звезда экрана вернулась на съемочную площадку. 35-летняя ведущая не скрывает: она работает на износ. Совмещать карьеру на телевидении и заботу о троих сыновьях, один из которых еще совсем кроха, — задача для сверхженщины. Регина честно признается, что по вечерам у нее едва хватает сил, чтобы просто доползти до душа и забыться сном.

Если бы не спасительная помощь любимой свекрови и целого штата домработниц, звездная блондинка давно бы сдалась. Тем не менее, даже находясь в состоянии перманентного истощения, многодетная мама шокировала публику признанием — она безумно мечтает о четвертом малыше.

"Я очень хочу еще детей. Мы с мужем очень любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс", — разоткровенничалась Тодоренко в интервью.

"Очень хочется посидеть в декрете, но... Артистам нельзя выпадать из профессии даже на короткий период, если они хотят и дальше быть в строю. Сейчас время высоких скоростей. Чтобы быть актуальным, надо пахать не переставая", — жестко резюмирует телеведущая.

Именно этот страх остаться за бортом шоу-бизнеса заставляет ее разрываться между домом и софитами. Идея о четвертом ребенке пока поставлена на паузу, но исключительно из-за практических соображений. По словам Регины, еще один малыш потребует серьезного "расширения площади", поэтому бурную деятельность по продолжению рода супруги временно приостановили.

Напомним, красивая история любви Регины Тодоренко и Влада Топалова началась в 2018 году — пара расписалась за несколько недель до рождения первенца Миши. А уже летом 2019 года влюбленные устроили роскошную свадьбу в Сорренто, кадры которой до сих пор заставляют вздыхать романтичных фанаток.

К слову, к вопросу родов Регина подходит с особым шиком. Если первый сын появился на свет в обычном московском роддоме, то за вторым и третьим Тодоренко летала в солнечный Майами. Роды в элитной американской клинике обошлись семейному бюджету в круглую сумму, но для любимой женщины Топалов не жалеет никаких миллионов. Поклонникам остается лишь гадать: где появится на свет четвертый наследник этой яркой пары и выдержит ли организм изможденной Регины такую нагрузку.