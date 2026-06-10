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"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина*

"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина*

Пока в России решается вопрос о признании Екатерины Варнавы иноагентом, светские хроникеры вытащили на свет сочные детали ее "подработки" на Лазурном Берегу в компании опального комика.

Российский шоу-бизнес продолжает содрогаться от новостей о "подвигах" звезд, покинувших родные пенаты ради сомнительных заработков в Европе. В центре грандиозного скандала вновь оказалась Екатерина Варнава. Ее недавнее появление в Сен-Тропе на одной сцене с иноагентом вызвало волну негодования, но теперь всплыли грязные подробности этого украинского вояжа.

Как выяснилось, за ведение дня рождения обладательницы титула "Мисс Украина — 2019" Маргариты Паша актриса получила весьма нескромный гонорар. По данным Telegram-канала Shot, один такой вечер в компании Галкина* и резидента Comedy Club Игоря Меерсона обошелся заказчикам в 30 тысяч евро — это порядка 2,5 миллиона рублей.

Варнава, судя по всему, знает себе цену и не соглашается на "одиночные пикеты". Ее железное условие — наличие статусного соведущего. И Максим Галкин*, уже давно ставший для российской власти "персоной нон грата", идеально вписался в этот коммерческий тандем.

Но гонорар — это лишь верхушка айсберга. "Перчинки" в историю добавляет райдер артистки, который больше похож на список требований капризной принцессы. Чтобы Екатерина согласилась развлекать украинскую элиту, организаторы должны вывернуться наизнанку. Перелеты — только бизнес-классом, а проживание — в люксовых номерах с уникальным требованием: в комнатах не должно быть абсолютно никаких запахов. Видимо, обоняние звезды настолько обострено, что малейший аромат может сорвать выступление.

Гастрономические запросы актрисы тоже впечатляют. Для настроения в номер должны быть доставлены четыре бутылки вина и джин. Кроме того, в списке значатся ингредиенты для безалкогольной "Кровавой Мэри" — видимо, для тех моментов, когда нужно привести себя в чувство. На закуску Варнава требует изысканные сыры, фрукты и салаты, а на горячее — исключительно лосось на гриле с овощами.

Пока в Европе Екатерина наслаждается джином и лососем, в России ее деятельность вызывает все больше вопросов. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже вовсю требует признать актрису иноагентом. Оснований достаточно: работа на украинских заказчиков и открытое сотрудничество с Галкиным*.

Сама же Варнава продолжает вести двойную игру. Она активно гастролирует со своим кабаре-шоу Drama Queen в Казахстане и Латвии, где билеты стоят до восьми тысяч рублей, но при этом не забывает наведываться в Москву. Здесь она как ни в чем не бывало устраивает пафосные фотосессии и даже играет в спектаклях. Сможет ли Варнава и дальше совмещать люкс в Сен-Тропе с гонорарами в рублях — покажет время, но общественный приговор уже вынесен.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2026, 09:41
Екатерина Варнава. Фото: Youtube / @sobchak
"Макс" / Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд променял семью на карьеру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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