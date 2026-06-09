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Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает

Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает
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Денис Булидоров

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Я, Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

На одном из недавних занятий участница произнесла фразу, которую я слышу от клиентов уже много лет:

— Я хочу избавиться от тревоги навсегда.

Каждый раз я немного улыбаюсь. Желание понятное. Примерно так же люди хотят избавиться от дождя в отпуске, пробок по пятницам и родственников, которые начинают разговор со слов: «Я тебя не отвлекаю?»

Только с тревогой так не получится.

Тревога — не ошибка, а штатный сотрудник

Тревога не приходит к нам случайно и не появляется по сбою системы. Это один из механизмов выживания, который человек получает в комплекте с остальной психикой.

Благодаря ей мы замечаем опасность, оцениваем риски, готовимся к сложным ситуациям, не лезем под машину и иногда вовремя останавливаемся в отношениях, в которых пора было остановиться давно.

Проблемы начинаются позже.

В какой-то момент тревога перестаёт быть внимательным помощником и тихо занимает место руководителя. Она начинает принимать решения раньше человека. Событие ещё не произошло, а внутри уже разворачивается подробный сценарий катастрофы — причём каждая следующая серия, как правило, мрачнее предыдущей.

За тревогой почти всегда стоит история

Сама по себе тревога редко существует в чистом виде.

За ней почти всегда обнаруживается что-то ещё. Накопившаяся усталость. Привычка брать на себя слишком много. Невозможность отстаивать свои границы. Или старая семейная установка, по которой хороший человек должен терпеть, понимать, уступать и никого не расстраивать.

И вот тут уже начинается интересное.

История одного машиниста

Однажды ко мне пришёл мужчина с тяжёлыми паническими атаками. Крепкий, спортивный, надёжный — из тех людей, рядом с которыми спокойно. Работал на железной дороге, управлял техникой, принимал серьёзные решения. Со стороны — человек, которого, кажется, ничем не вышибить.

Но была одна странность.

Каждый раз, когда он подъезжал к конечной станции рядом со своим домом, его начинало накрывать. Сердцебиение, потливость, ощущение надвигающейся беды, страх потерять контроль. Всё как по учебнику.

Мы долго разбирались. Он обследовался у врачей, искал объяснение в усталости, в нагрузках, в возрасте. Постепенно выяснилось, что причина лежит совсем в другом месте.

Дом давно перестал быть для него местом отдыха.

Там жила жена, которой он не умел возражать. Там жила тёща, которой он тоже не умел возражать. Раньше была мать, перед которой он чувствовал себя так же. Всю жизнь этот человек старательно избегал конфликтов и пытался оставаться удобным для всех.

Организм оказался честнее своего хозяина.

Пока разум рассказывал историю о спокойном, терпеливом и воспитанном мужчине, тело сообщало нечто совершенно другое. Оно буквально кричало: накопленное напряжение больше внутри не помещается.

Симптом — не враг, а сообщение

Никто не обязан любить свои симптомы. Я ещё не встречал человека, который был бы благодарен бессоннице, паническим атакам или навязчивой тревоге.

Но бывает полезно задать себе вопрос: что именно пытается мне сообщить это состояние?

Психика редко говорит прямым текстом. Она предпочитает язык посложнее. Симптомы, повторяющиеся ситуации, странные совпадения иногда рассказывают о человеке больше, чем его собственные объяснения.

И тревога тут — один из самых разговорчивых её сотрудников. В состоянии перегрузки она легко превращает любой намёк на дискомфорт в полноценную катастрофу. Тревожный человек за пару минут проходит путь от неудобства в груди до уверенности, что ему срочно нужны кардиолог, невролог и подробный план спасения на ближайшие десять лет.

А ещё она почти всегда дружит с агрессией

Есть закономерность, которую я регулярно вижу в кабинете.

Очень многие тревожные люди плохо обращаются с агрессией.

Причём речь не про скандалистов и дебоширов. Наоборот. Чаще всего это вполне приятные, интеллигентные, доброжелательные люди. Стараются никого не обидеть, избегают конфликтов, долго терпят неудобства и искренне считают, что злость — это что-то постыдное.

Проблема в том, что агрессия сама по себе не враг.

Она помогает защищать границы. Позволяет сказать «нет». Даёт возможность выйти из разрушительных отношений. Останавливает то, что причиняет боль.

Когда агрессии запрещают существовать открыто, она начинает искать обходные пути. Превращается в хроническое напряжение. В бессонницу. В переедание. В алкоголь. В медленное и последовательное саморазрушение, которое человек поначалу даже не замечает.

История одного очень хорошего человека

Однажды я работал с мужчиной старше шестидесяти. Настолько правильный и хороший, что рядом с ним хотелось самому стать чуть лучше. Никому не возражал, всегда уступал, был удобным и надёжным. Его уважали родственники, соседи, коллеги.

А потом он начал пить.

И постепенно выяснилось, что за десятилетиями внешнего спокойствия скрывались обида, злость, разочарование и огромное количество невысказанных слов.

Алкоголь оказался единственным способом хоть ненадолго перестать быть идеальным.

Иногда мы страдаем не от того, что слишком чувствуем

И тут стоит остановиться.

Потому что главный вывод из этих историй идёт против привычного убеждения.

Иногда проблема вовсе не в том, что человек слишком много чувствует. Гораздо чаще страдания возникают там, где человек слишком долго запрещает себе чувствовать.

Поэтому, когда ко мне приходят с просьбой «уберите тревогу», «избавьте от злости», «сделайте, чтобы никогда больше не было страшно» — я обычно предлагаю смотреть на задачу немного иначе.

Жизнь не становится легче, когда из неё пропадают эмоции.

Она становится устойчивее, когда человек учится их понимать.

Что с этим делать на самом деле

Не пытаться удалить тревогу. Это всё равно что отключить дымовой датчик в квартире, потому что он раздражает писком.

Тревога подскажет, где не хватает опоры. Злость — где нарушены границы. Страх — где есть реальный риск. Даже усталость честнее многих советов: она прямым текстом сообщает, что внутренние ресурсы закончились и пора остановиться.

Психика вообще мудрее, чем нам иногда хочется думать.

Ей не интересен наш героизм. Ей плевать на наше желание терпеть до последнего и выглядеть сильными в любой ситуации. Её гораздо больше интересует другое — честность. Способность замечать, что с тобой происходит. Признавать собственные ограничения. Говорить о своих потребностях. И вовремя признаваться себе, что что-то идёт не так.

Главный вопрос

Путь к внутренней устойчивости почти никогда не начинается с борьбы против себя.

Чаще он начинается в момент, когда человек впервые задаёт себе тихий, неудобный вопрос:

— А что на самом деле сейчас со мной происходит?

Не «как это побыстрее прекратить». Не «как сделать вид, что всё нормально». Именно — что происходит.

Звучит просто. Но для многих именно с этого тихого вопроса начинаются самые важные перемены в жизни.

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9 июня 2026, 04:13
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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