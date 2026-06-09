"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду

Громкий скандал в семье покойного мэтра Александра Градского набирает обороты.



Смерть легендарного композитора и наставника шоу "Голос" Александра Градского не принесла мир в его дом. Напротив, борьба за наследство великого маэстро превратилась в настоящую шекспировскую драму, где на кону стоят не только элитные квартиры и счета, но и честь семьи. Старший сын артиста, Даниил Градский, выступил с сенсационным требованием, которое заставило светскую тусовку затаить дыхание.

Даниил настаивает на проведении ДНК-теста для детей вдовы артиста Марины Коташенко. Подозрения звездного наследника растут как снежный ком: он хочет официально подтвердить, действительно ли младшие сыновья мэтра являются его единокровными братьями. Однако, несмотря на серьезность намерений, Даниил подчеркивает — он не собирается тревожить прах отца.

"Я категорически против эксгумации отца. Но установить родство элементарно: есть я, Саша, Иван и две наши мамы, точность таких тестов — 99,9 процента. Берут слюну, а это абсолютно безболезненно", — отрезал родственник Градского в беседе с прессой.

Отношения Даниила с молодой мачехой Мариной Коташенко давно перешли в стадию открытой войны. Наследник Градского не стесняется в выражениях, обвиняя женщину в систематическом обмане. По его словам, Марина "регулярно лжет в суде", поэтому верить в этой запутанной истории можно только сухим цифрам и генетическим исследованиям.

Интрига подогревается тем, что еще летом прошлого года Даниил пытался через суд признать вдову "недостойной наследницей". Главный аргумент истца — брак с Градским был фикцией, замешанной на голом расчете. Якобы молодая блондинка видела в стареющем гении лишь кошелек, а штамп в паспорте появился лишь тогда, когда состояние артиста стало критическим.

Несмотря на очевидный финансовый интерес, Даниил Градский уверяет: его главная цель — справедливость и воссоединение семьи. Он с горечью признается, что из-за манипуляций вдовы практически не знает своих младших братьев. "Нас лишили общения и правды. Я не воюю с ребенком и никого не клеймлю — просто хочу, чтобы суд позволил объективно узнать истину", — оправдывается наследник.

Но в кулуарах шоу-бизнеса в бескорыстие верят слабо. Всем известно, что наследство Александра Борисовича — это огромный куш, ради которого многие готовы пойти на любые меры. Если ДНК-тест покажет "неожиданный" результат, расклад в деле о дележке миллионов изменится кардинально.