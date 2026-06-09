Российская певица ворвалась в мировой чарт Тесты Киркоров назвал истинную причину смерти отца Игры Сонник

Топ новостей недели

Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормахТравят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах "Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный деньБесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" "Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"

Лента новостей

Вторник 9 июня

09:39"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду 04:13Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает 00:10Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету 18:28"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой 17:03"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве 15:04"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины 14:13"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг 12:02Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный 10:44Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину 09:24"Дабл-папа и дабл-мама": Иван Янковский и Диана Пожарская ошарашили новостью о пополнении в семье 00:44Ловись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание 17:44 "Заморозила время или легла под нож?": вся правда о неестественной молодости 60-летней Екатерины Андреевой 15:41Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей 11:21"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых 05:41Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку 17:58Эксперт раскрыл, кто из звездных мачо тайно переделал лицо и волосы ради вечной молодости 15:13Брошенное жилье Пугачевой в Подмосковье отдают за бесценок из-за отсутствия спроса 11:53Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений 07:25Избавьтесь от проклятия прошлого: 6 июня шиповник заберет вашу боль, если сделать это правильно 17:43"Словно на поминках": вся в черном Орбакайте забилась в экстазе посреди мертвой пустоши 16:15"Было ударом под дых": Сергея Жукова жестоко оскорбили Иванушки International 15:19Воробьев на ПМЭФ обсудил с главой РГВП сохранение немецкого бизнеса в Подмосковье 14:03Собянин: Эффективность работы ПВО при защите от дронов высочайшая 14:02"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки 12:06"Тромб может оторваться": тяжелобольной Алексей Глызин сбежал из больницы 10:21Терпевшая многолетние издевательства экс-солистка популярной группы пошла на крайние меры 09:36"Я была обескуражена": Анита Цой сорвала маски и честно рассказала об отношениях с Пугачевой 00:50 Деньги буквально растут из земли: как разбогатеть 5 июня на Левона Огуречника 18:45Скелеты в шкафу пяти звезд: шокирующая правда от персонала, которую скрывают от отдыхающих 16:52Слезы в подушку и тяга к альфонсам: почему Бузова и Лолита раз за разом наступают на одни и те же грабли 16:30Андрей Воробьев провел встречу с инвесторами по развитию Light Industrial в Подмосковье 14:26"Имущество делим, разводимся": Валерия ошарашила заявлением на фоне слухов о крахе брака с Пригожиным 12:21Мэр Москвы продлил на 10 лет статус технопарка "Физтехпарку" 12:12Подвинула Эминема и Джексона: MIA BOYKA заставила весь мир петь по-русски 10:50Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикой 09:28"Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале 00:44Яйцо петуха и яд васильков: 4 июня на Василиска даже одно неосторожное слово призовет беду 17:20Музея не будет: вдова Кобзона втайне избавляется от легендарного "гнезда" за миллиард рублей 16:26Новая поликлиника в Королеве объединит КТ, МРТ и онкоцентр 15:07"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца 13:52"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении 13:41Афиша мероприятий на июнь-2026: выставки, спектакли и концерты 12:58В центре Москвы заменят дорожное покрытие на Новой площади 12:45Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026 12:37Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 22-го БПЛА, летевшего к столице 11:19Гнусная ложь ради наживы: бывшая жена Цекало пошла на крайние меры ради миллионов 10:11Эта ошибка людей за 65 лет может привести к трагедии: ученые раскрыли причины смертности в жару 00:22Распустите косы: 3 июня в день Константина и Елены природа дарит женщинам особую власть 23:26Наталья Бондарчук назвала лучший фильм на фестивале в Кстово 17:58Это нельзя есть на ночь: диетологи назвали продукты, вызывающие сильные отеки лица к утру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду

"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду
1

Громкий скандал в семье покойного мэтра Александра Градского набирает обороты.

Смерть легендарного композитора и наставника шоу "Голос" Александра Градского не принесла мир в его дом. Напротив, борьба за наследство великого маэстро превратилась в настоящую шекспировскую драму, где на кону стоят не только элитные квартиры и счета, но и честь семьи. Старший сын артиста, Даниил Градский, выступил с сенсационным требованием, которое заставило светскую тусовку затаить дыхание.

Даниил настаивает на проведении ДНК-теста для детей вдовы артиста Марины Коташенко. Подозрения звездного наследника растут как снежный ком: он хочет официально подтвердить, действительно ли младшие сыновья мэтра являются его единокровными братьями. Однако, несмотря на серьезность намерений, Даниил подчеркивает — он не собирается тревожить прах отца.

"Я категорически против эксгумации отца. Но установить родство элементарно: есть я, Саша, Иван и две наши мамы, точность таких тестов — 99,9 процента. Берут слюну, а это абсолютно безболезненно", — отрезал родственник Градского в беседе с прессой.

Отношения Даниила с молодой мачехой Мариной Коташенко давно перешли в стадию открытой войны. Наследник Градского не стесняется в выражениях, обвиняя женщину в систематическом обмане. По его словам, Марина "регулярно лжет в суде", поэтому верить в этой запутанной истории можно только сухим цифрам и генетическим исследованиям.

Интрига подогревается тем, что еще летом прошлого года Даниил пытался через суд признать вдову "недостойной наследницей". Главный аргумент истца — брак с Градским был фикцией, замешанной на голом расчете. Якобы молодая блондинка видела в стареющем гении лишь кошелек, а штамп в паспорте появился лишь тогда, когда состояние артиста стало критическим.

Несмотря на очевидный финансовый интерес, Даниил Градский уверяет: его главная цель — справедливость и воссоединение семьи. Он с горечью признается, что из-за манипуляций вдовы практически не знает своих младших братьев. "Нас лишили общения и правды. Я не воюю с ребенком и никого не клеймлю — просто хочу, чтобы суд позволил объективно узнать истину", — оправдывается наследник.

Но в кулуарах шоу-бизнеса в бескорыстие верят слабо. Всем известно, что наследство Александра Борисовича — это огромный куш, ради которого многие готовы пойти на любые меры. Если ДНК-тест покажет "неожиданный" результат, расклад в деле о дележке миллионов изменится кардинально.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2026, 09:39
Александр Градский. Фото: Youtube / @5TVRussia
"АиФ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

По теме

Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное
Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает

Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает
Я, Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии. На одном из недавних занятий участница произнесла фразу, которую я слышу от клиентов уже много лет: — Я хочу избавиться от тревоги навсегда.

Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету

Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету
9 июня наступает коварный Федорин день, когда тишина и покой в доме ценятся дороже золота. Девятое июня в народном календаре — дата мистическая, капризная и крайне деликатная.

"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой

"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой
Пока Алла Пугачева, лишенная былого величия, коротает дни в кипрском изгнании, ее молодой супруг Максим Галкин* вовсю хвастается стальными мышцами, заставляя общественность содрогнуться от подозрений в его неверности. Семейная идиллия, которую так старательно транслировали в массы Максим Галкин* и Алла Пугачева, похоже, окончательно дала трещину.

"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве

"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве
Секс-символ отечественной эстрады Анна Семенович в очередной раз доказала, что перед ее магическим обаянием и пышными формами не устоит ни один мужчина. Анна Семенович по праву считается одной из самых желанных и ослепительных блондинок российского шоу-бизнеса.

"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины

"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины
Мирное небо над головой беглого музыканта внезапно превратилось в сущий ад. Спокойная и размеренная жизнь Андрея Макаревича* в Израиле дала серьезную трещину.

Выбор читателей

07/06Вск "Заморозила время или легла под нож?": вся правда о неестественной молодости 60-летней Екатерины Андреевой 07/06ВскБрошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей 08/06ПндНаташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину 07/06Вск"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых 08/06ПндЛовись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание 08/06ПндГоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный